DFB-Pokal: Bremer SV - FC Bayern 0:12, Musiala und Choupo-Moting treffen

Auf wen der FCB in der zweiten Runde (26./27. Oktober) trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Die Augen der Bayern-Bosse gehen aber erstmal nach Istanbul, wo am Donnerstag (18.00 Uhr) die Vorrunde für Nagelsmanns Henkelpott-Mission in der Champions League ausgelost wird. “Als FC Bayern peilen wir Jahr für Jahr die höchsten Ziele an, national wie international”, sagte Präsident Herbert Hainer.