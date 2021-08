DFB-Pokal: FC Magdeburg - FC St. Pauli 2:3, SSV Ulm - 1. FC Nürnberg 0:1

Am Ende scheiterte Magdeburg an der eigenen Chancenverwertung. Der FCM kam auf rund dreimal so viel Torschüsse wie der Gegner und erspielte sich 20 Eckbälle. Zweitligist St. Pauli kommt mit einem blauen Auge davon. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)