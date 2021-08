DFB-Pokal: Preußen Münster - VfL Wolfsburg 1:2, van Bommel Debüt

Bis in die 90. Spielminute hatte es so ausgesehen, als ob die Wölfe in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Preußen Münster eine blamable Niederlage kassieren würden. Doch dann traf Josip Brekalo zum 1:1, schickte das Spiel in die Verlängerung und leitete den 3:1-Sieg ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)