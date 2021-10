DFB-Pokal: Auslosung im TV, Stream, Ticker mit BVB

Ausgespielt wird die Runde der letzten 16 Teams am 18. und 19. Januar 2022, ehe das Viertelfinale am 1. und 2. März 2022 über die Bühne. Der weitere Pokal-Fahrplan sieht Halbfinale am 19. und 20. April 2022 vor, das Finale steigt schließlich am 21. Mai 2022 in Berlin. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)