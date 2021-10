Münster hofft auf Sensation: "Ostern und Weihnachten müssen auf einen Tag fallen"

Nach dem Weiterkommen durch die Wechselpanne des VfL Wolfsburg geht Fußball-Regionalligist Preußen Münster die zweite Runde des DFB-Pokals demütig an. "Wir wissen, dass auch da Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen müssen", sagte Sportdirektor Peter Niemeyer dem SID am Rande eines Termins mit dem Pokal-Partner Ergo. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) trifft Münster auf den Bundesligisten Hertha BSC.