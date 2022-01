DFB-Pokal: Etienne Amenyido Pokalheld für St. Pauli gegen seinen Ex-Klub BVB

Nach seinem Wechsel vom VfL Osnabrück ans Millerntor wurde Amenyido von einer langwierigen Achillessehnenverletzung ausgebremst. Sein erstes Spiel für den neuen Klub bestritt er am 11. Dezember beim 1:1 in Düsseldorf, als der Angreifer einen Kurzeinsatz in der Nachspielzeit hatte.