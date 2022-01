DFB-Pokal: So spielte Erling Haaland von Borussia Dortmund auf St. Pauli nach seinem Interview

73. Minute: Bellingham hat den Ball vorm gegnerischen Strafraum am Fuß, will einen Pass auf Reus spielen, bleibt aber an der Abwehr hängen. Der Engländer liegt am Boden, Haaland rennt sofort zu seinem jüngeren Kollegen, greift ihm unter die Achsel und zieht ihn hoch. „Come on, Jude!“, ruft er ihm zu.