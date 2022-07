DFB-Pokal, 1. Hauptrunde: TSV 1860 München - Borussia Dortmund im TV, Stream, Liveticker

Speziell macht das Duell der beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder jedoch ein Blick in die Geschichte. In der Saison 1965/66 lieferten sich die Löwen und Dortmund einen erbitterten Kampf um die Meisterschaft. Dortmund, am 32. Spieltag noch dank der besseren Tordifferenz auf Rang eins, verlor am vorletzten Spieltag sein Heimspiel gegen 1860 München mit 0:2. Am Ende feierten die Münchner ihre erste und bislang einzige deutsche Meisterschaft.