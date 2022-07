DFB-Pokal: Vier frühere 1860-Profis um Thomas Häßler vor Kracher gegen Borussia Dortmund

Stefan Aigner: Ich biete im Raum Starnberg/München Personaltraining an. Ich habe da ein separates Fitness-Studio und entweder bin ich beim Kunden daheim, in der Natur oder im Studio. Ein Freund von mir kam auf die Idee, weil Sport meine Leidenschaft ist und ich in den 15 Jahren in meiner Karriere als Profi viel Erfahrungen habe sammeln können. Ich dachte sofort: Das wäre eine geile Idee. Ich biete zudem Fördertraining in ein, zwei Vereinen an und mache auch gerade meinen Trainerschein. Aber die Priorität liegt auf dem Personaltraining.