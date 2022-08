"Spiel ohne Lewandowski besser geworden": Viktoria-Trainer Janßen über Bayern-Spiel und Nagelsmann

Janßen: An diesem Tag war ich auf Mallorca, um auszuspannen. Mittags schrieb mir Bruno (Bruno Labbadia, d. Red.), der dort ein Haus hat. Er fragte mich, ob ich abends um acht zum Paella-Essen vorbeikommen möchte. Ich schrieb ihm ‚Ich muss um sieben kommen, da ist die Auslosung und dann können wir das Los Bayern München feiern‘. Das ist logischerweise verbrieft durch meine Nachricht an ihn. (lacht). Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel und jedem Viktorianer geht es genauso. Es ist etwas Außergewöhnliches, vor allem jetzt in der Situation, in der die Bayern gerade sind. Jeder sieht, wie die über den Platz fliegen. Und jetzt begegnen wir ihnen in einem Pflichtspiel. Das ist schon Wahnsinn. Es wird ein toller Moment, auf den ich mich sehr freue. Aber ich bin jetzt nicht extrem kribbeliger, weil ich dieses Spiel als Trainer ganz anders einordne.