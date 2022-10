DFB-Pokal: Schalke-Coach Kramer auf Bewährung - Warum die Bosse an ihm festhalten

Wenn der FC Schalke 04 am Dienstagabend erneut auf Hoffenheim treffen wird, dann in der zweiten Runde des DFB-Pokals, wird Frank Kramer wieder auf der Trainerbank sitzen. Dass der 50 Jahre alte Cheftrainer das nach der 0:3-Pleite, der vierten Niederlage in Folge, noch darf, überraschte dann doch.