Eigentor und Elfmeter: Dortmund mühsam im Achtelfinale

Bezeichnenderweise musste ein Eigentor für die Vorentscheidung herhalten. Einen Schuss von Jungstar Youssoufa Moukoko in der elften Minute fälschte Bright Arrey-Mbi ins 96-Tor ab. Dennoch sah Leo Weinkauf, der wie schon in der ersten Runde den Vorzug vor Stammtorhüter Ron-Robert Zieler erhalten hatte, in dieser Szene nicht gut aus. Für den Endstand sorgte der eingewechselte Jude Bellingham per Foulelfmeter (71.), Karim Adeyemi sah spät die Rote Karte wegen einer Notbremse (85.).