DFB-Pokal: Twitter-Beef zwischen Union Berlin und RB Leipzig wegen Isco

Auch wenn der erhoffte Wechsel des 30-Jährigen an die Alte Försterei trotz erfolgreichen Medizinchecks auf der Zielgeraden doch noch platzte, war der Name auch vor dem DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg am Abend in aller Munde - und sorgte für einen Twitter-Stichelei. (NEWS: Union-Boss poltert nach Isco-Aus)