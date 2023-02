DFB-Pokal: BVB gegen Bochum mit Respekt ins Revierderby

Trainer Edin Terzic von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht mit einer gehörigen Portion Respekt in den Pokal-Kracher beim heimstarken Nachbarn VfL Bochum. „Zu Hause treten sie sehr stark und dominant auf. Man merkt, was dieses Stadion für eine Energie entwickeln kann“, sagte Terzic vor dem Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr im Liveticker). (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)