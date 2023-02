Nach Ausraster: Strafe für Mainz-Coach Svensson fix!

Der FSV Mainz 05 muss in der ersten Hauptrunde des nächsten DFB-Pokalwettbewerbs ohne Trainer Bo Svensson auskommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Svensson hatte wegen einer Beleidigung in Richtung der Schiedsrichter während des Pokal-Achtelfinals am Mittwoch gegen Bayern München (0:4) die Rote Karte gesehen. Svensson gab zu: „Ich habe ‚seid ihr blind?‘ in Richtung der Schiedsrichter gesagt“.