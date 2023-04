FC Bayern: Trotz Sieg gegen BVB - Hainer mit Ansage an Thomas Tuchel!

Am Dienstagabend treffen die Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Weil für die Münchner in diesem Wettbewerb zuletzt wenig zusammen lief, ist der Titelhunger dort umso größer. So schickte Präsident Herbert Hainer sogar eine Ansage an Tuchel.