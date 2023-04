Orban nach Einzug ins Halbfinale: "Tut einfach gut"

Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen inklusive Champions-League-Aus habe die Mannschaft viel geredet und es sei schön, "wenn es dann auch fruchtet, wenn man das bekommt, was man will, wofür man auch jeden Tag aufsteht und arbeitet", erklärte Orban, der nach dem Führungstreffer von Nationalstürmer Timo Werner (22.) in der achten Minute der Nachspielzeit den Erfolg des Titelverteidigers mit seinem Tor besiegelt hatte.