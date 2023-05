Erleichterte Eintracht: „Finalspiele können wir“

Nach dem Absturz in der Bundesliga und dem erst zweiten Sieg in den vergangenen zwölf Spielen herrschte schier grenzenlose Erleichterung beim zuletzt so erfolglosen Europa-League-Champion. Der Blick richtete sich freilich sofort auf den 3. Juni und das Endspiel in Berlin gegen Titelverteidiger RB Leipzig. "Finalspiele können wir", sagte Sportvorstand Markus Krösche.