Irre Pokal-Show! Keeper Kolke pariert jeden Elfer

Malik McLemore (26.) traf nach einer Ecke zur Führung für den FSV, doch Serhat Semih Güler (84.) hievte den Zweitliga-Tabellenführer vor 7374 Zuschauern in die Verlängerung, in der keine Treffer fielen. Im Vorjahr war Hansa noch in der ersten Runde an Regionalligist VfB Lübeck gescheitert.