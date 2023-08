DFB-Pokal heute: DSC Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum 1848 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Bisher setzte sich Bielefeld in den zwei DFB-Pokal-Duellen nicht gegen Bochum durch. Doch das soll sich nun ändern. Trotz ihres Abstiegs in der vergangenen Saison in die 3. Liga wollen sie in der 1. Runde des DFB-Pokals die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen. Dabei wird es für Trainer Michél Kniat die erste Partie als Cheftrainer im DFB-Pokal sein. Zuvor war er erfolgreich mit dem SC Verl in der 3. Liga unterwegs.