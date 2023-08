DFB-Pokal heute: TSV SCHOTT Mainz gegen Borussia Dortmund LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15.30 Uhr ist es soweit: Der TSV SCHOTT Mainz trifft im DFB-Pokal auf Borussia Dortmund. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Profifußball. Die Mainzer sind dabei ausnahmslos Außenseiter gegen den Bundesligisten, der in den vergangenen 17 Spielzeiten immer die erste Runde im Pokal überstand. Dortmunds Keeper Gregor Kobel legte in der Vorsaison im DFB-Pokal eine herausragende Performance hin und verhinderte laut Expected-Goals-on-Target-Modell 4,5 Gegentore.

TSV SCHOTT Mainz nimmt zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte am DFB-Pokal teil. Bei ihrer ersten Teilnahme mussten sie in der ersten Runde eine 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96 hinnehmen. In der Vorsaison gewannen sie aber immerhin den Landespokal Südwest im Endspiel gegen Wormatia Worms (5:4 i. E.). Die Mainzer werden in diesem Match alles geben, um sich gegen den haushohen Favoriten zu behaupten.

Dortmund setzte sich seit Bundesliga-Gründung in 20 von 22 Pokalduellen mit viert- oder niederklassigen Teams durch und ist auch in diesem Spiel der klare Favorit. In der vergangenen Saison schieden die Dortmunder im Viertelfinale gegen RB Leipzig aus und waren dabei erstmals nach 27 Pokalspielen wieder torlos geblieben. Diesmal wollen sie es besser machen und mit einem Erfolg im Pokal in die neue Saison starten.

Wird TSV SCHOTT Mainz gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal heute: Wo wird SCHOTT Mainz gegen Dortmund im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

