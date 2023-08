DFB-Pokal: "Man kann sich für dieses Spiel nur entschuldigen" - Bundesligist nach krachender Blamage bedient

Pokal-Wahnsinn am Montagabend! Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 ist in der ersten Runde des DFB-Pokals krachend ausgeschieden. Die Hessen unterlagen bei Regionalligist FC 08 Homburg deutlich mit 0:3 (0:1).

„Für so ein Spiel kann man sich nur entschuldigen bei den Fans. Dann musst du da (in die Fankurve, Anm. d. Red.) auch hin und dir anhören lassen, dass es heute scheiße war. Das einzige, was sich die Fans erwarten ist, dass wir uns den Arsch aufreißen. Das hat man heute nicht gesehen“, wurde Lilien-Kapitän Fabian Holland bei Sky deutlich.