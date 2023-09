Bayern-Ultras sorgen im Pokal für Spielunterbrechung - Protest gegen DFB; Wortgefecht zwischen Davies und Bayern-Capo

Die Ultras des FC Bayern haben beim Pokal-Spiel in Münster für eine Spielunterbrechung gesorgt. So warfen einige der mitgereisten Anhänger in der ersten Hälfte Tennisbälle auf den Rasen, um gegen die Terminierung des DFB zu protestieren.

„Nein zum Supercup am Pokal-Wochenende“, stand auf einem Plakat geschrieben, das die Fans mitgebracht hatten. Zuvor war der Capo - der Boss der Ultras - mit einigen Kollegen über den Zaun geklettert, um den roten Schriftzug anzubringen, wie SPORT1 von der Tribüne in Münster beobachtete.

Bayern-Star Davies liefert sich Wortgefecht

Wegen des Supercups zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am 12. August hatte das Pokal-Spiel beider Mannschaft verschoben werden müssen. Während die Bayern an diesem Dienstagabend in Münster spielen, tritt Leipzig am Mittwoch bei Wehen Wiesbaden.