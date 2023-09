DFB-Pokal: Münster - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Start in die Bundesliga ist auch dank des 7:0-Erfolgs gegen den VfL Bochum für den FC Bayern nach den ersten fünf Spielen geglückt. Die Münchner grüßen von der Tabellenspitze und haben auch in der Champions League gegen Manchester United geglänzt (4:3). Nun geht es für die Münchner auch im DFB-Pokal los.

So können sie Preußen Münster - FC Bayern LIVE im TV & Livestream verfolgen:

Für die Bayern ist der Pokal in dieser Saison wohl besonders wichtig. Immerhin verfehlte die Elf in den vergangenen drei Jahren den Einzug ins Finale. Zwei Mal gab es das Aus in der 2. Runde (gegen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach). In der vergangenen Saison warf der SC Freiburg die Bayern raus. Seit 25 Jahren musste der Klub damit nicht mehr so lange auf das Endspiel in Berlin warten.