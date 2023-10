DFB-Pokal: Bayer-Trainer Alonso rotiert wieder

Im DFB-Pokal wirft Trainer Xabi Alonso beim Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen wieder die Rotation an. „Es gibt natürlich einige Wechsel. Wir sind in einer sehr intensiven Phase und brauchen alle Spieler, den ganzen Kader“, sagte der Spanier vor dem Zweitrundenduell beim Drittligisten SV Sandhausen am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky).