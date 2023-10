DFB-Pokal heute: Lautern - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend, am 31. Oktober 2023, steht ein spannendes DFB-Pokal Spiel an. Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf den 1. FC Köln. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal seit dem 3. November 1990. Damals setzte sich Köln in der 2. Runde mit 2:1 durch. Alle vier Duelle fanden in Kaiserslautern statt, so auch das heutige Match. Es ist das 92. Pflichtspiel der beiden Mannschaften gegeneinander. In den letzten 34 Duellen konnte Köln nur zwei Siege verbuchen und ging 20-mal als Verlierer vom Platz. Seit 285 Spielminuten ist Köln gegen Kaiserslautern torlos.

Historie und aktuelle Form der Teams

Kaiserslautern erreichte nach zuvor drei Erstrunden-Ausscheiden erstmals seit 2019/20 wieder die 2. Pokalrunde. Damals war sogar erst im Achtelfinale Endstation. In sieben der letzten acht Pokalduelle gegen Teams aus der Bundesliga musste sich Kaiserslautern geschlagen geben. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 2:0 gegen Mainz 05 in der 1. Runde der Spielzeit 2019/20. Der 1. FC Kaiserslautern scheiterte seit der Spielzeit 2019/20 viermal an einem höherklassigen Team. Köln hingegen setzte sich zuletzt zweimal in Folge in Zweitrundenduellen durch und blieb dabei ohne Gegentor. Allerdings schied Köln in drei der letzten vier Pokal-Duelle mit Zweitligisten aus, jeweils mit 3:4 im Elfmeterschießen.