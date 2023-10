Mustafi überrascht ARD-Zuschauer bei Pokal-Auslosung: "Er hat es wirklich so gesagt"

Shkodran Mustafi findet Sandhausen - Leverkusen „sehr interessant“

Mustafi schloss sich dabei zunächst DFB-Vize und Ziehungsleiter Peter Frymuth an, der das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 vorn sah, sagte dann aber im selben Atemzug: „Ich finde auch Sandhausen gegen Leverkusen sehr interessant.“

Der Grund? „Leverkusen ist in der Liga sehr, sehr stark im Moment und der Pokal ist immer noch ein anderer Wettbewerb. Da würde ich gern sehen wie sie auftreten gegen Sandhausen.“

Mustafi überrascht bei Auslosung: "Er hat es wirklich so gesagt"

Mustafi überrascht bei Auslosung: "Er hat es wirklich so gesagt"

In den sozialen Medien verstand nicht jeder die Erklärung, beim früheren Twitter (neuer Name X) gab es diverse verblüffte Reaktionen („Er hat es wirklich so gesagt“).