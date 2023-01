Handball-WM 2023: Moderatorin Stephanie Müller-Spirra nach Debüt gefeiert - Alexander Bommes irritiert

„Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM“, war der 46-Jährige, der schon bei der Fußball-WM in Katar ausgefallen war, in einer Pressemitteilung der ARD zitiert worden.