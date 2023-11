DFB-Pokal heute: BVB - Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der DFB-Pokal bietet heute Abend ein spannendes Duell zwischen Borussia Dortmund und der TSG 1899 Hoffenheim. Die beiden Mannschaften treffen zum dritten Mal in der Geschichte des Pokals aufeinander, wobei die bisherigen Duelle stets in Dortmund stattfanden. Die Gastgeber konnten beide vorherigen Begegnungen für sich entscheiden, zuletzt in der Saison 2014/15 mit einem knappen 3:2 Sieg. Die Dortmunder können auf eine beeindruckende Bilanz von 16 Siegen in 34 Pflichtspielen gegen Hoffenheim zurückblicken, während die Gäste sieben Siege und zehn Unentschieden verbuchen konnten. Die letzten fünf Duelle gingen dabei allesamt an Borussia Dortmund – es ist die längste Siegesserie in diesem Duell.

Die Schlüsselspieler

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat in der Vorsaison im DFB-Pokal 20 Paraden hingelegt, mehr als jeder andere Keeper. Laut dem Expected-Goals-on-Target-Modell* verhinderte er 4.5 Gegentore, was den Spitzenwert aller Torhüter darstellt. In der ersten Runde der laufenden Saison musste er jedoch den einzigen Schuss auf sein Tor hinnehmen. Auf Seiten der TSG Hoffenheim ist Andrej Kramaric zu beachten. Der Stürmer erzielte in der ersten Pokalrunde beim 4:1 gegen den VfB Lübeck einen Doppelpack und ist mit nunmehr zehn Toren Hoffenheims neuer Rekordtorschütze im DFB-Pokal.

*Expected Goals (“Erwartete Tore“) ist eine Metrik, die die Qualität einer Torchance anhand der Wahrscheinlichkeit bewertet, dass ein Schuss zu einem Tor führt. Diese Wahrscheinlichkeit wird basierend auf verschiedenen Faktoren wie der Distanz zum Tor, dem Winkel, der Art des Schusses und der Position der verteidigenden Spieler berechnet. Ein höherer Expected Goals-Wert deutet auf eine höhere Torwahrscheinlichkeit hin.

Die Form der Teams

Borussia Dortmund hat eine gemischte Bilanz in den letzten acht DFB-Pokal-Duellen gegen Bundesligisten, wobei sie viermal den Kürzeren zogen, zuletzt im Viertelfinale 2022/23 gegen RB Leipzig. Die TSG Hoffenheim hingegen schied in acht der letzten neun Pokalduelle gegen andere Bundesligisten aus. Dennoch hat Dortmund eine beeindruckende Bilanz in der zweiten Runde des DFB-Pokals, wo sie sich in den letzten zwölf Begegnungen immer durchsetzen konnten. Hoffenheim hingegen hat eine beeindruckende Torbilanz vorzuweisen, mit 33 Toren in den letzten zwölf Pokalspielen. Es bleibt also abzuwarten, ob die Dortmunder ihre Siegesserie fortsetzen können, oder ob Hoffenheim seine Torgefahr unter Beweis stellen kann.

