DFB-Pokal: Pokal-Blamage für Bundesligist!

Der SC Freiburg blamiert sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Mit einem schmetternden 1:3 (0:2) vor heimischer Kulisse verabschiedete sich der Vorjahres-Halbfinalist am Mittwochabend gegen stark aufspielende Paderborner.

Nach der knappen Niederlage in der Liga gegen Leverkusen zeigten sich die Breisgauer zwar spielbestimmend, mussten aber einen Doppelpack von Filip Bilbija (4./56.) sowie das Highlight des Tages, einen direkt verwandelten Freistoß von Florent Muslija (33.) aus rund 18 Metern, hinnehmen.

Einzig Maximilian Eggestein ließ bei der Elf von Trainer Christian Streich in der 69. Spielminute kurz noch einmal Hoffnung aufkeimen, als er nach einer Ecke aus rund zwölf Metern abzog und mit einem sehenswerten Schuss an die Unterkante der Latte zum 1:3 verkürzte.

DFB-Pokal: Paderborn erneut im Achtelfinale

Der SC Freiburg schied hingegen nach dem im Elfmeterschießen verlorenen Finale gegen RB Leipzig vor zwei Jahren überraschend früh aus. Dabei griff einmal mehr das schlechte Omen der zweiten Runde. Über die vergangenen neun Spielzeiten hinweg verabschiedete sich der Sport-Klub bereits zum sechsten Mal in der zweiten Runde.

Streich, nicht nur wegen der Erfolge der vergangenen Jahre ein ausgesprochener Fan des DFB-Pokals, nahm nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen in der Liga und angesichts der Belastung durch drei Wettbewerbe gleich fünf Wechsel vor. Unter anderem kam Ersatztorwart Florian Müller zu seinem ersten Saisoneinsatz.

Freiburg hatte sich in den vergangenen beiden Jahren in der zweiten Pokalrunde jeweils nur mit viel Mühe und Drama gegen Zweitligisten durchgesetzt, und auch die bissigen Paderborner erwiesen sich als unangenehmer Gegner. Nachdem Bilbija eine Unkonzentriertheit in der Abwehr direkt bestraft hatte, tat sich der Europa-League-Teilnehmer trotz Ballbesitzvorteilen sehr schwer.