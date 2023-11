DFB-Pokal: Verletzungsschock bei Bayern! Innenverteidiger droht Ausfall gegen BVB

Matthijs de Ligt verletzte sich in der ersten Hälfte des DFB-Pokalspiels beim 1. FC Saarbrücken nach einem Zweikampf in Torausnähe und musste ausgewechselt werden.

Was war passiert? Der niederländische Innenverteidiger setzte im Zweikampf mit Saarbrückens Fabio Di Michele Sanchez auf dem schwierig zu bespielenden Platz zur Grätsche an und verletzte sich dabei offenbar am rechten Knie.