DFB-Pokal: Gelingt dem BVB in Stuttgart die Revanche? Der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem HSV LIVE im TV und Stream

Spitzenspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale! Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwoch Borussia Dortmund (ab 20.45 Uhr) und will seinen fantastischen Lauf fortsetzen. Das Liga-Duell entschied der Tabellendritte aus Schwaben am 11. November hochverdient mit 2:1 für sich, im Pokal will der BVB in Stuttgart ein anderes Gesicht zeigen.

„Wir haben in Stuttgart ein sehr schwaches Spiel abgeliefert. Vor allem in der ersten Hälfte standen wir völlig neben uns. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir müssen von Anfang an viel präsenter sein gegen einen Gegner, der aktuell sehr formstark ist“, erklärte BVB-Sportdirektor im Interview mit dem kicker. „Beim Bundesliga-Spiel in Stuttgart waren wir weit entfernt davon, als Sieger vom Platz gehen zu können. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir am Mittwoch ein ganz anderes Gesicht zeigen und dass wir das Spiel gewinnen werden.“

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy

Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Sabitzer - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

So sehen Sie Stuttgart vs. Dortmund LIVE im TV und Stream

TV: ZDF, Sky

Stream: zdfsport, SkyGo

Ticker: sport1.de

Gelingt Saarbrücken die nächste große Überraschung?

Nach dem Coup gegen Bayern München hofft Drittligist 1. FC Saarbrücken im Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt auf die nächste Sensation. Am Mittwoch (ab 18:00 Uhr) empfängt der Drittligist in Eintracht Frankfurt wieder einen gestandenen Bundesligisten zum Achtelfinale des DFB-Pokals im Ludwigsparkstadion.

Die Gefühle des sensationellen 2:1 über Bayern München in der zweiten Runde seien noch sehr präsent, sagte Torhüter Tim Schreiber und betonte deshalb: „Jeder Spieler brennt nochmal darauf.“

Die Vorfreude auf das Achtelfinale ist nach dem „Spiel für die Geschichtsbücher“, wie Marcel Gaus nach seinem Siegtor gegen die Bayern in der sechsten Minute der Nachspielzeit jubelte, riesig. Und doch sind sich die Saarländer der Rollenverteilung deutlich bewusst. „Wir wissen: Wenn Frankfurt am Maximum spielt, werden wir das Spiel verlieren“, sagte Trainer Rüdiger Ziehl.

Das sieht auch Dino Toppmöller, Cheftrainer der Eintracht, so. „Sie haben gezeigt, dass sie die Favoriten ärgern können. Wir wollen uns aber nicht ärgern lassen“, sagte der Trainer der Eintracht, die zuletzt drei Pflichtspiele 1:2 verloren hat: „Wir haben alle richtig Bock auf diesen Wettbewerb.“

Schafft Paderborn die Sensation in Leverkusen?

Eine echte Mammutaufgabe steht dem SC Paderborn bevor. Die Ostwestfalen müssen am Mittwoch ab 18:00 Uhr bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen antreten - und hoffen auf die Sensation. „Auch für uns werden Gelegenheiten kommen, wir müssen dann eiskalt zuschlagen“, betonte Cheftrainer Lukas Kwasniok am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Leverkusen gab am Sonntag beim 1:1 gegen den BVB erstmals Punkte in der eigenen Arena diese Saison ab und will gegen den klaren Außenseiter aus der zweiten Liga ins Pokal-Viertelfinale einziehen.

Wirft der HSV die Alte Dame raus?

Ein weiteres direktes Zweitliga-Duell steht am Mittwoch in Berlin auf dem Programm. Hertha BSC begrüßt den Hamburger SV im heimischen Olympiastadion und will sich für die deutliche 0:3-Niederlage in der Liga revanchieren. „Das war ein Klassenunterschied, das will ich nicht mehr“, sagte Pal Dardai, „wir wollen uns wehren und zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Wir werden gut vorbereitet sein. Es wird ein richtiger Pokalfight sein.“

Die Hauptstädter sind vor allem in Heimspielen zuletzt erfolgreich gewesen, der HSV konnte in der laufenden Zweitliga-Saison erst einen Auswärtssieg (1:0 in Hannover) feiern. Zuletzt erkämpften sich die Rothosen ein 2:2 bei Stadtrivale St. Pauli, Hertha bezwang Aufsteiger Elversberg deutlich mit 5:1.

Die Partie in Berlin wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

So sehen Sie den DFB Pokal LIVE im TV und Stream

TV: Sky

Stream: SkyGo

