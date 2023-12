DFB-Pokal: Saarbrücken-Helden eskalieren nach Eintracht-Blamage - "Das ist geisteskrank!"

Der Evergreen von der Traumfahrt nach Berlin schallte schon weit vor dem Schlusspfiff durch den Ludwigspark, die völlig euphorisierten Fans erhoben sich zu Standing Ovations für ihr Sensationsteam. Und als dann endlich der Abpfiff ertönte, gab es kein Halten mehr in Saarbrücken.

DFB-Pokal: Saarbrücken feiert nach nächstem Coup

Und fügte an: „Das ist geisteskrank. Wir haben alles wegverteidigt, Hut ab vor der gesamten Mannschaftsleistung, einfach surreal. Wir sind eine Runde weiter - und wollen da weiter rocken! Gefühlt sollten wir in der ersten Liga spielen.“

Eintracht-Sportvorstand Krösche sauer nach Blamage

„Ich bin sauer, das ist brutal enttäuschend“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Wir haben schlecht verteidigt und hatten keine Lösung nach vorne. Es geht im Fußball darum, Zweikämpfe anzunehmen, wir können nicht immer nur schön spielen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen.“

Während die SGE durch die Blamage tiefer in die Krise schlittert, wandelt der 1. FCS auf den Spuren seines Sensationslaufs ins Halbfinale der Saison 2019/20. Brünker (64.) und Luca Kerber (78.) besiegelten die vierte Niederlage der Frankfurter in Serie, vor dem Knaller gegen die Bayern am Samstag (15.30 Uhr) herrscht Alarmstufe rot.