Schweinsteiger glaubt an Alonso-Wechsel zum FC Liverpool

„Ich kenne Xabi und ich glaube, sein großer Traum ist es, Liverpool auch mal zu trainieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in diesem Sommer sein kann. Dass er nach Liverpool geht“, sagte Schweinsteiger in der ARD .

Generell lobte der Weltmeister von 2014 die Arbeit seines früheren Weggefährten, mit dem er in der Saison 2014/15 gemeinsam für den FC Bayern spielte. „Ich würde es mir wünschen, dass er noch länger in der Bundesliga wäre, denn er tut der Bundesliga gut. Wäre Leverkusen nicht so stark, wäre Bayern München punktemäßig schon meilenweit vorne. Dann wäre die Situation anders. Dadurch dass Leverkusen so stark ist, haben wir so ein Duell.“