DFB-Pokal: Kaiserslautern droht bizarres Szenario - als Drittligist nach Europa?

Seit Dienstagabend steht fest, dass der 25. Mai für den 1. FC Kaiserslautern ein ganz besonderer Tag wird. Mit dem 2:0-Erfolg über Saarbrücken qualifizierte sich die Mannschaft von Friedhelm Funkel für das DFB-Pokal-Finale in Berlin und hofft auf den dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Zuvor kämpft der Tabellen-16. aber noch um den Klassenerhalt in der zweiten Liga.

Sollten die Roten Teufel am Ende des Final-Abends tatsächlich den goldenen Pokal in die Höhe strecken, würde das auch gleichzeitig die Qualifikation für die Europa League bedeuten. Dann hätte der FCK in der kommenden Saison mindestens sechs weitere Highlight-Spiele, denn der Wettbewerb ist mit Topmannschaften aus England, Spanien und Italien prominent besetzt.