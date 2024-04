Torwartpatzer: Kaiserslautern beendet Saarbrücker Märchen

Die Ministerpräsidentinnen Anke Rehlinger und Malu Dreyer schlossen eine Siegerwette ab, dazu der gewaltige Derby-Zündstoff - und doch war auch vor dem Halbfinale mal wieder der Rasen das entscheidende Thema. Plane rauf, Plane runter, 4000 Löcher in den Rasen gestanzt, Sand eingefüllt, zahlreiche Helfer über Ostern sogar per Nachtwache im Dauereinsatz. Am Spieltag selbst zeigte sich dann die Sonne, doch pünktlich zum Anpfiff nieselte es wieder.

"Der Platz sieht gut aus, ich hoffe, dass das so bleibt", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl beschwor vor 15.910 Zuschauern derweil ein weiteres "Wunder". Und sein Team begann gleich sehr griffig, Marcel Gaus schleuderte in der Anfangsphase einige Einwurfflanken in den Strafraum. Gladbach-Siegtorschütze Kai Brünker (3.) und Manuel Zeitz (6.) blieben per Kopf harmlos. Aus dem Spiel passierte in den Strafräumen nahezu Nichts.