Bayers Double-Helden gelandet - so läuft die Titel-Party

Lukas Hradecky verließ den Flieger mit dem DFB-Pokal im Arm als Erster, gleich dahinter folgte Jonathan Tah mit der Meisterschale: Die Doublesieger von Bayer Leverkusen sind zurück im Rheinland. "Wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer welchen Pokal nimmt. Wir wussten aber nicht, welche Trophäe der Verlierer nehmen soll, weil beide so geil sind", sagte Nationalspieler Tah am Sonntagnachmittag nach der Landung am Flughafen Köln/Bonn am Sky-Mikrofon lachend.