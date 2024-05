Ballack: "Darin liegt die Gefahr für Leverkusen"

Michael Ballack spielte in seiner Karriere sowohl für Bayer Leverkusen als auch für den 1. FC Kaiserslautern, im Pokalfinale am Samstag sind seine Sympathien aber klar verteilt.

„Bayer 04 ist der Klub, für den ich am längsten gespielt habe. Dort hatte ich eine großartige Zeit. Mein Herz schlägt für Leverkusen“, sagte der frühere DFB-Kapitän dem Kölner Stadt-Anzeiger .

Ballacks Erinnerungen

„Es hat ja alles ausgesagt, dass ich gegen Ende meiner Karriere noch zurückgekehrt bin. Ich habe mich aber überall wohl gefühlt, auch in Lautern. Das war eine tolle Station. Ich bin dort erstmals Meister geworden, das war etwas Unfassbares in so einem jungen Alter“, sagte der 47-Jährige.