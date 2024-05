Tag der Amateure: Bitteres Eigentor! Halle droht nächster Schock

Die Spielzeit könnte für den Halleschen FC noch bitterer enden als ohnehin schon. Nach dem Abstieg aus der dritten Liga droht dem Klub nun eine weitere bittere Niederlage.

Im Pokalfinale Sachsen-Anhalt liegt der Verein zur Pause mit 0:1 gegen den Fünftligisten VfB Germania Halberstadt zurück - und dabei haben die Gäste auch noch fleißig mitgeholfen.

HFC-Kapitän Niklas Landgraf köpfte in der 39. Minute einen Freistoß Oberligisten in den eigenen Kasten. „Das Gegentor ist maximal unglücklich“, sagte der neue sportliche Leiter Daniel Meyer in der Halbzeitpause beim MDR.

Der Grund: Der Rückstand ist umso bitterer, denn Halberstadt hatte bis dato noch nicht einziges Mal auf den Kasten des Halleschen FC geschossen.

„Bieder!“ Halle-Boss sauer über Auftritt

Bis dahin hatten die Gäste eigentlich das Spielgeschehen im Griff, nur das erlösende Tor wollte nicht fallen. Auch im Anschluss an den Rückstand hatten Tom Baumgart und Tunay Deniz beste Chancen zum Ausgleich, doch VfB-Keeper Lukas Cichos war jeweils auf der Hut.

„Man muss sagen, dass wir sehr bieder in der ersten Halbzeit aufgetreten sind. Es fehlt an Tempo, an Intensität“, kritisierte Meyer deutlich die Mannschaft.