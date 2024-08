DFB-Pokal: Bayern-Neuzugang schwärmt von Vincent Kompany

Endlich hat es Joao Palhinha zum FC Bayern München geschafft. Für den Portugiesen geht ein Traum in Erfüllung - nicht nur wegen des Vereins. Auch der Trainer hat es ihm angetan.

Im Juli dieses Jahr hatte die wahnwitzige Transfer-Saga um Joao Palhinha - endlich - ein Ende gefunden. Nachdem der Transfer des Portugiesen im vergangenen Jahr im letzten Moment nicht zustande gekommen war, sicherte sich der FC Bayern München in dieser Transferperiode dann doch die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers.

Im Interview mit bundesliga.com verriet der 29-Jährige nun wie er mit dieser Enttäuschung umgegangen ist, welche Ziele er mit den Münchnern hat und was er vom neuen Trainer Vincent Kompany hält.

Palhinha musste Rückschlag verkraften

Für den Portugiesen sei mit seinem Wechsel zu einem so großen Verein wie den Bayern ein Traum in Erfüllung gegangen. Dabei schien dieser Traum vor einem Jahr noch geplatzt zu sein.

Weil sein Ex-Klub FC Fulham keinen Ersatz für den defensiven Mittelfeldspieler fand, erteilte der englische Erstligist dem Wechsel eine Absage. Palhinha hatte damals bereits den Medizincheck an der Säbener Straße absolviert.

Über den Rückschlag sagte der portugiesische Nationalspieler: „Ich denke, ich habe eine Einstellung, die mir sagt, dass es einen Grund gibt, wenn etwas nicht passiert. Nachdem der Transfer im letzten Sommer gescheitert war, war das meine Denkweise. Wenn in der Zukunft etwas passieren wird, dann wird es auch passieren.“

Lob für Bayern-Coach Kompany

„Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht meine Arbeit für Fulham gemacht hätte. Und die zweite Chance kam, weil ich dort und in der Nationalmannschaft gute Arbeit geleistet habe“, betonte der 29-Jährige.

Im vergangenen Jahr war es Thomas Tuchel, der ihn unbedingt verpflichten wollte. Dieser steht bekanntlich nicht mehr an der Seitenlinie der Münchner, Vincent Kompany übernahm im Sommer das Traineramt beim Rekordmeister.

Über den neuen Trainer verlor der zweikampfstarke Mittelfeldakteur lobende Worte: „Er versteht wirklich etwas von Fußball. Er will, dass wir so spielen, wie er es will, und wir lernen eine Menge von ihm. Er ist ein Top-Trainer, und ich bin stolz darauf, für ihn zu spielen.“