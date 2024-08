DFB-Pokal: Jena - Leverkusen LIVE im Free-TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen startet am Mittwochabend in den DFB-Pokal. Der Double-Sieger ist bei Regionalligist Carl Zeiss Jena gefordert und muss auf mehrere Spieler verzichten.

Englische Woche für Bayer Leverkusen und den FC Carl Zeiss Jena: Am Mittwoch steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Weil Leverkusen zu Saisonbeginn im Supercup gegen den VfB Stuttgart gefordert war, kommt es erst jetzt zum Duell im Pokal.

So können Sie Jena - Leverkusen live im TV & Stream verfolgen

Der Double-Sieger geht als klarer Favorit in die Partie (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Die Werkself will nach dem perfekten Einstand in Supercup und Bundesliga den dritten Sieg in Serie einfahren.