DFB-Pokal: "Der Junge muss auf die Piste kommen" - Erlösung für BVB-Juwel

Julien Duranville gilt als großes Versprechen beim BVB, doch seit seiner Ankunft in Dortmund wird der junge Belgier vom Pech verfolgt - bis zum Pokalspiel gegen Phönix Lübeck in Hamburg.

Julien Duranville gilt als großes Versprechen beim BVB, doch seit seiner Ankunft in Dortmund wird der junge Belgier vom Pech verfolgt - bis zum Pokalspiel gegen Phönix Lübeck in Hamburg.

Es war ein Tordebüt mit einem sehr langen Anlauf - nicht nur in Bezug auf den Sprint über das halbe Feld. Nach einem Steilpass von Yan Couto behauptete Julien Duranville entschlossen den Ball und düpierte auch noch Torwart Carl Leonhard mit einem Beinschuss.

Für sein Debüttor im Trikot von Borussia Dortmund ließ sich der 18-Jährige von den BVB-Auswechselspielern feiern. Es ist der vorläufige Höhepunkt der jüngsten positiven Entwicklung, die sich bereits in der Vorbereitung angedeutet hatte.

Auch wenn sein Coach am SPORT1 -Mikrofon auch noch Nachholbedarf sah: „Er hat auch heute wieder einige Bälle verloren, die er nicht verlieren darf. Das ist dieser Maßstab, den die Jungs für sich setzen müssen.“ Generell bescheinigte Sahin Duranville aber „viel Tempo“ und „gute Dribblings“.

Auch Neuzugang und Torschütze Waldemar Anton schwärmte von Duranvilles Fähigkeiten. „Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt. Das ist das Allerwichtigste für ihn. Ansonsten ist er ein super Junge. Sehr, sehr bodenständig, arbeitet viel an sich“, sagte Anton bei SPORT1. „Wenn er so weitermacht und vor allem verletzungsfrei bleibt, kann er uns in der Saison sehr helfen.“