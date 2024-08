DFB-Pokal: Phönix Lübeck - BVB heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Borussia Dortmund ist in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts beim 1. FC Phönix Lübeck gefordert. Nuri Sahin feiert dabei sein Pflichtspiel-Debüt als BVB-Coach.

Borussia Dortmund ist in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts beim 1. FC Phönix Lübeck gefordert. Nuri Sahin feiert dabei sein Pflichtspiel-Debüt als BVB-Coach.

Die lange Sommerpause ist vorbei. Am Samstag trifft Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts auf den 1. FC Phönix Lübeck ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ). Für Nuri Sahin ist es das erste Pflichtspiel als Trainer des BVB. „Wenn ich ein Fazit der ersten Wochen ziehen müsste, wäre es durchweg positiv“, betonte der langjährige Profi im Vorfeld.

DFB-Pokal: Phönix Lübeck - BVB heute LIVE:

„Es fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich bereit und ich weiß, dass meine Mannschaft bereit ist. Wir können es kaum erwarten, dass es in die Pflichtspielaufgaben geht“, so der neue Coach. Anbrennen soll natürlich nichts und eine Blamage gegen den Regionalligisten aus dem hohen Norden unbedingt ausbleiben. „Wir wollen DFB-Pokalsieger werden“, sagte Sahin vielmehr. Das Spiel findet im Hamburger Volksparkstadion statt.