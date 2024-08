BVB tütet auch Beier-Transfer ein - Hausaufgaben mit Bravour erledigt!

Ursprünglich wollten die Dortmunder im Sommer auf vier Positionen nachrüsten. Durch den Abgang von Niclas Füllkrug entstand in der Sturmspitze allerdings eine weitere Vakanz.

Beier passt perfekt ins BVB-Profil

Die Vorgabe war von Anfang an klar: Der Nachfolger soll kein klassischer Neuner sein. Variabilität stand im Vordergrund, genauso wie Entwicklungsfähigkeit. Kaum ein deutscher Spieler füllt dieses Profil derzeit besser aus als Maximilian Beier.

Überhaupt gelang es dem BVB, sich auf jeder Position zu verstärken. Das große Ziel ist also erreicht. Die Mannschaft macht qualitativ einen Riesen-Sprung nach vorne.

BVB setzt auf Verlässlichkeit

Das beste Beispiel ist der Transfer von Pascal Groß. Mit seiner Erfahrung, Variabilität und Ballsicherheit wird der 33-Jährige eine Soforthilfe darstellen – ohne Eingewöhnungszeit! Anders als in der vergangenen Saison, als die Dortmunder wohl etwas überstürzt Felix Nmecha verpflichteten, der bislang noch nicht zeigen konnte, warum er den Bossen 30 Millionen Euro Ablöse wert war.

Obwohl Beier mit seinen jungen 21 Jahren noch der unerfahrenste Neuzugang ist, wirkt er abgezockt. Es gibt keinen Zweifel, dass der Ex-Hoffenheimer, sollte er verletzungsfrei bleiben, eine schillernde Zukunft vor sich hat - beim BVB und in der deutschen Nationalmannschaft.

BVB mit Transfer-Coups

Sowohl bei Beier, Guirassy, als auch bei Anton standen andere Top-Vereine Schlange. Dass der BVB sich bei den Verpflichtungen gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt hatte, ist ein Erfolg der Verantwortlichen – begünstigt durch das gute Abschneiden in der vergangenen Königsklassen-Saison.

Innenverteidiger Anton war in der abgelaufenen Spielzeit die Verlässlichkeit in Person und bestätigt seinen Ruf auch in der Vorbereitung. Er ist mehr als nur ein Backup für Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.