DFB-Pokal: SSV Ulm - FC Bayern heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Kompany verzichtet auf Kane in FCB-Startelf

Nach 47 Tagen im Amt als Trainer des FC Bayern wird es für Vincent Kompany ernst! Der Auftritt des deutschen Rekordmeisters beim SSV Ulm am Freitagabend in der 1. Runde des DFB-Pokals ist das Pflichtspieldebüt des neuen Coaches (ab 20.45 Uhr im SPORT1 -Ticker) . Die Partie wird live im Free-TV beim ZDF gezeigt.

Bayern-Trainer Kompany verzichtet in seiner Aufstellung zunächst auf Harry Kane, der nach EM-Urlaub erst kürzlich ins Training eingestiegen ist und vorerst nur auf der Bank sitzt. Beim letztjährigen Pokal-Aus in Saarbrücken saß Kane anfangs ebenfalls nur auf der Ersatzbank.

SSV Ulm vs. FC Bayern - offizielle Aufstellungen:

Kompany erklärt Bayern-Aufstellung

Vor seinem Pflichtspieleinstand verspüre der Belgier „überhaupt keinen Stress. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich schon ein paar Jahre hier bin, weil du so viele Stunden arbeitest. Ein Tag ist manchmal wie eine Woche.“ Wichtig sei, „dass die Spieler Spaß haben und kämpfen. Ich bin nicht so wichtig, es geht um die Mannschaft.“

Goretzka nicht im Kader

DFB-Pokal: SSV Ulm - FC Bayern heute LIVE:

Dabei ist der Auftrag für Kompany klar: In diesem Jahr sollen Titel her. Vor allem im Pokal hat München noch eine Rechnung offen. In der vergangenen Saison ist der Verein in der 2. Runde des DFB-Pokals sensationell ausgeschieden. Nach einer weitgehend uninspirierten Vorstellung verlor die personell arg gebeutelte Truppe des damaligen Trainers Thomas Tuchel mit 1:2 bei Drittligist 1. FC Saarbrücken.