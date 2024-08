Bundesliga: Effenberg rät Goretzka zu Wechsel

„Mit Palhinha hat Bayern jetzt die viel zitierte ‚Holding Six‘, also einen ballsicheren und defensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet.“ , schreibt Effenberg in seiner Kolumne bei t-online .

Diese Entwicklung verschärfe die Konkurrenz für Goretzka erheblich, was ihn in eine schwierige Position bringe. „Vor allem für ihn sehe ich die Konkurrenzsituation sehr schwierig“, betont Effenberg und weist darauf hin, dass Goretzka schon in den wichtigen Spielen der vergangenen Saison nicht regelmäßig gespielt habe.