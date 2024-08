Rudi Völler will Niklas Süle "nicht heligsprechen"

Um Niklas Süle gab es in der vergangenen Saison immer wieder Diskussionen. Nach der Sommerpause zeigt er sich positiv verändert. Rudi Völler dämpft allerdings den Hype.

Die Diskussionen um das Gewicht von Niklas Süle brandeten vor allem in der vergangenen Saison immer wieder auf. Offensichtlich hat sich der Verteidiger von Borussia Dortmund das zu Herzen genommen. Denn nach der Sommerpause präsentierte sich Süle deutlich fitter - und erhielt von vielen Seiten Lob.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler warnt allerdings vor allzu übertriebenem Hype. „Man sollte ihn nicht heiligsprechen für die Aktion. Es ist auch seine Pflicht, sich in einer guten Verfassung zu präsentieren“, machte er im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 seinen Standpunkt deutlich.

Süle: „Weit hinter meinen Erwartungen geblieben“

Süle hatte am Samstagabend mit dem BVB beim 4:1-Sieg in Hamburg gegen Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals über die volle Distanz auf dem Platz gestanden.