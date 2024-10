DFB-Pokal: Augsburg - Schalke heute LIVE im TV, Stream, Ticker

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt Bundesligist FC Augsburg den Zweitligisten Schalke 04. So können Sie Augsburg gegen S04 live im TV und Stream verfolgen.

Der FC Augsburg trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04 . Der Bundesligist geht zuhause als klarer Favorit in das Duell gegen den kriselnden Zweitligisten. Los geht‘s um 18.00 Uhr in der Augsburger WWK Arena ( LIVETICKER ).

So können Sie Augsburg - Schalke heute live im TV & Stream verfolgen

Augsburg: Thorup warnt vor Schalke

Wie erwartet gab Thorup seinem Ersatztorhüter Finn Dahmen eine Einsatzgarantie. „Finn spielt von Anfang an, er hat sich das in den vergangenen Wochen verdient, sehr gut trainiert. Das ist die Möglichkeit für ihn, sich zu zeigen“, sagte er. Auch Alexis Claude-Maurice, gegen Dortmund Doppelpacker, werde beginnen.

S04 in der Abwärtsspirale

Die Schalker stecken dagegen immer tiefer in der Krise. Bei der Heimpremiere des neuen Coaches Kees van Wonderen setzte es eine 3:4-Niederlage gegen Greuther Fürth. Es war eine der schwächsten Saisonleistungen der Schalker, die von ihren treuen Fans anschließend gnadenlos ausgepfiffen wurden. In der Tabelle liegt der Ruhrpott-Klub als 15. nur einen Rang vor dem Relegationsplatz.

DFB-Pokal: Schalke zum 11. Mal in Folge auswärts

Der FC Schalke 04 muss zum 11. Mal in Folge im DFB-Pokal auswärts ran (letztes Heimspiel im März 2020 gegen den FC Bayern, 0:1) – Pokalrekord sind 15 Auswärtsspiele in Folge für ein Team, u.a. hat aktuell Fortuna Düsseldorf eine derartige laufende Serie. Die Knappen ließen beim 2:0 beim VfR Aalen in der 1. Pokalrunde nur vier Torschüsse zu, so wenig wie keines der anderen 63 Teams im Wettbewerb. Kein einziger Schuss kam dabei aufs Schalker Tor.