DFB-Pokal: Mainz 05 - FC Bayern heute LIVE im Free-TV, Stream, Ticker

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt Mainz 05 im Bundesliga-Duell den FC Bayern München. So können Sie Mainz gegen Bayern live im TV und Stream verfolgen.

Die Partie der zweiten Hauptrunde findet am Mittwoch, 30. Oktober statt. Anstoß in der MEWA Arena von Mainz ist um 20.45 Uhr ( LIVETICKER ).

So können Sie Mainz - FC Bayern live im TV & Stream verfolgen

Bayern will Pokal-Fluch beenden

In den vergangenen Jahren scheiterte der FC Bayern gleich mehrfach in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Das soll sich nun nicht wiederholen. „Wie schnell man im Pokal raus sein kann, haben wir letztes Jahr erst wieder erlebt. Das macht keinen Spaß“, sagte Bayern-Profi Konrad Laimer vor dem Zweitrunden-Duell am Mittwoch.

Nach Jahren des Frustes will der Rekordsieger auch im DFB-Pokal endlich wieder durchstarten. Vom Finale in Berlin waren die Bayern seit ihrem Triumph 2020 (4:2 gegen Leverkusen) meilenweit entfernt, in den vergangenen vier Spielzeiten hatte sich eine Pleite an die nächste gereiht: Dreimal waren die Münchner krachend schon in der 2. Runde gescheitert - erst gegen den damaligen Zweitligisten Kiel im Elfmeterschießen (7:8), dann desaströs gegen Gladbach (0:5) und im vergangenen Jahr sogar gegen Drittligist Saarbrücken (1:2). Dazwischen lag die bittere Viertelfinal-Heimpleite gegen Freiburg (1:2).