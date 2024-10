DFB-Pokal: RB Leipzig - FC St. Pauli heute LIVE im TV, Stream, Ticker

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt Bundesligist RB Leipzig den Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. So können Sie RB gegen die Hamburger live im TV und Stream verfolgen.

RB Leipzig rangiert in der Bundesliga punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern München auf Rang zwei, in der Champions League steht nach drei Pleiuten Platz 31 zu Buche, Welches Gesicht wird die Truppe in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC St. Pauli zeigen (LIVETICKER)?